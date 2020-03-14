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【附到貨時間】藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒

行內熱話 03:34 2020/03/14

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。福港中西大藥行在 FB 表示，三層外科口罩將到貨!

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 福港中西大藥行指出，是新跟這口罩生產線合作，能提供較穩定貨源。這盒三層外科口罩的售價為 $130，有 30 個。但店方沒有多提供口罩的詳細規格，建議向店方查詢清楚才購買。

【附購買詳情】 雅施x靚太開倉 開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片

 注意各分店的口罩到貨時間不同，詳情如下:

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

3月14港島東4間分店 中午12點發售

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖
電話：2180 9818

柴灣興華街興華廣場G07D  
電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖  
電話:2650 0222

西灣河成安街18號地下G02A舖
電話:2513 0330

3月15日 荃灣店中午12點發售

荃灣河背街64號地舖
電話: 2439 6008

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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