【附到貨時間】藥房新到三層外科口罩 售價為 $130 一盒

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。福港中西大藥行在 FB 表示，三層外科口罩將到貨!

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福港中西大藥行指出，是新跟這口罩生產線合作，能提供較穩定貨源。這盒三層外科口罩的售價為 $130，有 30 個。但店方沒有多提供口罩的詳細規格，建議向店方查詢清楚才購買。

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注意各分店的口罩到貨時間不同，詳情如下:

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3月14港島東4間分店 中午12點發售



筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

電話：2180 9818

柴灣興華街興華廣場G07D

電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖

電話:2650 0222

西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

3月15日 荃灣店中午12點發售

荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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