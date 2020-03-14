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【附購買連結】港商租鋪口罩每盒 $139 /50 個 另計劃生產小童口罩

業界頭條 01:57 2020/03/14

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。租鋪在印度承包了 2 條口罩生產線 ，為香港人供應口罩。  

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

租鋪的口罩生產線每星期可生產出 85 萬個口罩，只限香港人購買。現時廠方仍開賣口罩，每盒 $139 有 50 個。首批生產的口罩已在 3 月初到貨，但由於產量問題，現時訂購已需要排到 4 至 5 月才可出貨。

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【附購買連結】港商租鋪口罩每盒 $139 /50 個 另計劃生產小童口罩

口罩規格

-EN14683 TYPE IIR(50Pcs Per Box)
-Bacterial Filtration Efficiency (B.F.E.) > 99.1
-採用醫用無紡布，熔噴布為原材料經超聲波熱和點焊。耳掛式鼻夾設計，使面部更加貼合，適合各種臉型。
-透氣、防塵、濾菌、無微粒超聲波密封邊緣，佩戴舒適。能較好的阻擋灰塵和微生物，長時間穿戴不緊繃，無過敏反應。
-採用光滑布料減少纖維脫落，免洗、免保養，方便實用，更安全衛生。

>>> 直接購買口罩可按此<<<

此外，租鋪亦計劃生產小童口罩，並在香港設立一條後備生產線，令供應更穩定。

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廠方正左測試口罩機械。

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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