3 月 11 日本地口罩廠──Mask Factory 口罩工廠在網上開賣口罩，由於官方指網站一度被黑客入侵，令不少顧客都無法買到口罩。至及後，口罩工廠轉用另一家「排隊系統」，才理順排隊流程。不過，網上仍有不少顧客，因各種理由希望退貨。口罩工廠在 13 日在官方 Facebook 專頁表示，決定接受退款申請。

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口罩工廠指出，如希望退款，需要在 2020 年 3 月 14 日上午 11:59 分前，把 4 項資料，傳至 refund@mymaskfactory.com 作出申請。4 項資料包括：姓名、註冊電郵、手機號及訂單號碼，逾期恕不接受，另外 inbox 或其他形式的申請也不會被接受。口罩工廠又補充，有訂單號碼的會優先處理，而處理申請時間需要 7 至 14 個工作天。口罩工廠會把所有退款會員退貨後，剩下來的口罩限額，再開放售賣給其他有需要的會員。

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另外，口罩工廠表示，得到原材料供應商的同意，公開從來沒發佈過的一些報告，￼希望可以讓大家更了解產品的一些細節。這些資料分別為：VFE99、PFE99、BFE99 的 Nelson Report。另外亦附上底面層的 EC certification（下圖）。還有，口罩工廠指出，如未收到電郵和 SMS 的確認，是完全不用擔心，賣方可以確定所有已收款的訂單均為準確，只是電郵給 SMS 供應商可能被某一些電訊公司過濾了。

▲ Mask Factory 口罩工廠接受退款 周六中午前要提交申請

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至於一些想要更改物流供應商的，官方下周會有一套程式出來，可以試試讓大家更改，到時候會再有教學。最後官方補充：「最後，就是一些 double confirm左信用卡的錢￼￼，這個是完全不用擔心，在現在的香港不可能再有這種騙局發生，我們已和信用卡公司聯絡，電腦系統會自動把 double 了的單自動取消，大概退款時間會由 5 至 10 個工作天不等。」

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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