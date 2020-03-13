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【白色情人節】「譚仔阿姐」化身 Oppa 侍客？周六惠顧譚仔三哥送 5 小辣朱古力

行內熱話 21:39 2020/03/13

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不經不覺， 3 月 14 日就是白色情人節，或者今年因為新冠肺炎疫情關係，所以沒有太多品牌推出白色情人節推廣活動，不過譚仔三哥於明天就照樣舉行 3.14 辣之戀人活動，只要於明天惠顧譚仔三哥，即送升級版 5 小辣朱古力，不論堂食、外賣都適用的。到底譚仔三哥朱古力的味道如何呢？

雖然譚仔三哥朱古力不是新鮮事，早在去年情人節已推出 10 小辣朱古力。不過今年譚仔三哥既然舉行 3.14 辣之戀人活動，就會搞搞新意思，送贈升級版 5 小辣朱古力奉客，當中除在辣度方面有所提升外，造型也變為經典心型的，想吃的話，只要明天惠顧全線譚仔三哥分店，都可以獲贈 1 粒，不論堂食、外賣都適用，各位三粉切勿錯過！

【白色情人節】「譚仔阿姐」化身 Oppa 侍客？周六惠顧譚仔三哥送 5 小辣朱古力

其實譚仔三哥明天不只送朱古力這麼簡單的，同日也會推出一日限定之椒夕相對二人套餐（售價：HK$112），以及單身快樂一人套餐（售價：HK$56），無論成雙成對地光顧譚仔三哥，還是一人前都可以各自各精采。如果決定在明天堂食譚仔三哥的話，更可能巧遇一眾「譚仔阿姐」化身 Oppa 侍客，因為在明午 5 時後，位於太古康怡花園、銅鑼灣軒尼詩道、尖沙咀幸福中心、尖沙咀太興廣場、旺角登打士街、荔枝角 D2 Place、將軍澳新都城、九龍灣德福廣場、荃灣麗城薈、屯門時代廣場、沙田廣場的 11 間分店都會有「譚仔阿姐版 Oppa」亮相。假始想吃譚仔三哥的同時，都希望環境氣氛更好的話，相信擁有無敵大海景的荃灣麗城薈分店，絕對是必然之選。

【白色情人節】「譚仔阿姐」化身 Oppa 侍客？周六惠顧譚仔三哥送 5 小辣朱古力

【白色情人節】「譚仔阿姐」化身 Oppa 侍客？周六惠顧譚仔三哥送 5 小辣朱古力

撰文 : 蘇家華

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