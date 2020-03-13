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印尼宣布將禁口罩出口 嚴防市場口罩炒賣 估計香港印尼口罩售價將上揚

業界頭條 18:38 2020/03/13

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新冠肺炎疫情持續，全球長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。印尼在 3 月13 日宣布，將禁口罩出口。

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由於近日印尼部分地區皆出現搶購口罩潮，令售價急升。因此印尼在 3 月 13 日表示，將禁口罩出口，直至本地供應穩定為止，並嚴防市場出現炒賣口罩的情況。印尼貿易部長 Agus Suparmanto 向當地媒體表示：「政府會發出口罩產品的臨時出口禁令，以應付國內用戶的需要。」至於臨時出口禁令到何時，他按示相信禁令會維持至本地供應足夠為止。

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印尼口罩在香港一度供過於求，售價由 $400 盒下調至 $100，現在售價約 $150 至 200 一盒。有售賣印尼口罩的網店表示，現在香港的印尼口罩供應充足，暫時不會大幅升價。但若印尼禁口罩出口，估計當印尼口罩在香港的存貨量減少時，印尼口罩售價一定會上漲!

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 張文啟

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