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【疫市營商】Home Office去高爾夫球場開會？東主加推優惠逆市反擊

商管策略 10:52 2020/03/16

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香港上班族因新冠肺炎疫情而需在家工作（home office），令不少餐廳食肆、娛樂場所以至時裝零售的生意受重大打擊。不過，室內高爾夫球場因為環境「特殊」變成為工作、開會的暫代地方，生意竟然逆市上升；東主更因為看到商場人流淡靜，推出有關優惠提升營業額。

GOLFZON GreenLive 是荔枝角商場的室內高爾夫球場及餐廳，負責人楊全盛（Eric）坦言受疫情影響，生意急跌。他解釋：「去年社運開始生意便開始轉差，以午市來說，過往可以做百多個客，現時可能只做到十多個客，只有過往兩成。室內高爾夫球方面，客人的消息意欲變低，我們模式是先增值後消費，現在客人可能都隨得錢存在帳戶內，不想出外打波。」

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楊全盛表示現時不少人會開一間包廂來工作。

期間店舖做了不少救亡措施，例如有員工專門負責清潔場地，尤其更勤於清潔球桿，過往可能關門時一次過清潔球桿，現時則是每個客人玩完後，立即消毒借出去的球桿。然而消毒措施其實較為被動，在大環境變化下，營商更策略要靈活主動出擊，調整策略。

楊全盛指，過往周未有不少客人會帶小朋友來玩，但現時家庭客已絕跡，所以要業務推廣策略，如教班會更傾向於成年人。他又留意到閒日上午的客人較以前多，有不少人都帶了電腦，又有客人約了朋友在包廂打球，又是人人帶電腦。

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Eric 坦言生意非常受到疫情影響。

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楊全盛分析：「他們可能是同事，又或者約了客人開會。如果不是辦公，無理由人人帶電腦的，只不過他們在 home office 期間選了在我這兒工作吧。現時街外環境未必令人放心， 在家工作效率又低，估計他們是索性開一間包廂，一齊工作，又可以偶然輪流揮桿，玩樂一下調整心情。」

有見及此，GOLFZON GreenLive 推出新的包房優惠，在付出一定費用後，客人可以 3 個人包 1 間房 6 小時，期間酒水免費。新優惠非常受歡迎，成功提升了營業額。可見逆市來到，同樣有危有機，端看老闆能否看到其中商機。

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撰文 : 陳文政

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