【SME學堂】善用社交媒體創品牌價值 紐約紅牛足球隊的故事

新冠肺炎蔓延全球，近日更「殺入」球壇，多國足球聯賽更宣布閉門作賽、暫停延期「收咧」，隨時令球會收入大減。其實經營職業球隊並非易事，在肺炎疫情下顯得更加困難，美國職業足球隊善用社交平台為球會創造商機，為班主公司增加品牌價值。經典例子有美國職業聯賽足球隊「紐約紅牛（New York Red Bulls）」。

善用社交平台增加 Fans 陣容

紐約紅牛善用社交媒體作商業營運，為球隊的社交專頁帶來接近 90 多萬 fans，而其短片觀看人次亦達到 300 萬。除了在 Facebook 及 Twitter 建立專頁外，球隊亦經常在 YouTube 發布影片跟球迷建立關係。球隊媒體經理 Molly Brady 表示，在社交媒體介紹球員故事，對他們的職業生涯、個性成長都很重要。

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▲ 球隊不時在Facebook上進行直播

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成立會員組織 背後帶有商業目的



球隊除了在社交平台上發帖外，亦善用 YouTube 發布各類影片，自球隊開設專屬頻道以來，其點擊量增幅超過 800%。此外，球隊還成立了會員組織，球迷除了以第一身視角為球迷還原更真實的球隊賽事外，當中還涉及非常重要的商業考慮：紅牛公司希望吸引更多球迷加入這個組織，除了作為回報球迷的方式外，還希望令他們成為功能飲料公司「紅牛」的粉絲，令支持者不只是局限在足球或其他運動上，「紅牛」背後的目的是透過經營社交媒體繼續開發他們的商業價值。

▲ 德國、奧地利、美職聯、巴西都有紅牛商標出現

紅牛不斷收購球隊為品牌宣傳



紅牛公司旗下的球隊眾多，德甲、奧超、美職聯、巴甲都有紅牛商標的出現。紅牛將足球作為品牌宣傳的渠道，因此採取統一管理手法，以一式一樣的隊名、會徽、心口廣告，甚至連各球會的主場都統一叫「 紅牛競技場」，務求獲得潛在消費者的注意。紅牛公司用收購方法擁有球隊，能夠成功收購後，就會改球會風格，然後迅速加入紅牛的特色。

隨著新冠肺炎疫情在美國爆發，北美體育賽事全面停擺，MLS 美職聯也不例外。如何善用社交媒體維持知名度以至繼續有收入，的確是大課題。

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Photo：tumblr、New York Red Bulls Facebook