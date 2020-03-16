新型肺炎肆虐，港人們外出都戴上口罩，每天消耗驚人數量口罩，然而口罩的部分材料是無法分解的塑膠，極不環保，口罩又可否做到廢物回收，賺取商機？香港資源再生總會主席陳錫琨指出，口罩大致分為外科口罩和「豬嘴」兩種，前者完全沒有回收價值，後者濾罐確可回收，惟數量過少，所以濾罐現時仍會直送堆填區。

陳錫琨向 SME.hket 記者解釋：「視乎不同的生產商和口罩功能，口罩構成材料不一，不過基本上都是紙，不織布（PP，即聚丙烯），布纖維，鐵綫及活性炭等等，以上只有紙張及活性炭能短時間內分解。」

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聚丙烯（Polypropylene，簡稱 PP）是半結晶的熱塑性塑膠，難以分解。擁有兩個回收場的陳錫琨曾嘗試回收口罩，惜第一步已碰釘：「有想過叫前線人員拿乾淨袋做回收，但無人肯做。不是錢的問題，而是大家都不知道那些口罩有沒有病菌，驚中招。另一方面口罩輕得來體積又大，即使集合 100 萬、200 萬個口罩，重量輕卻又佔地方，相對比回收金屬、紙張，回收口罩很難賺錢。」

▲ 香港資源再生總會主席陳錫琨。

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源頭分類不可行

前線難以做到回收，那麼為口罩作新的源頭廢物分類可行嗎？陳錫琨坦言無法做到，香港人已習慣用完口罩捲起即時丟入垃圾箱，即便政府採強制性棄置口罩措施，再多開「口罩分類回收筒」也不見得市民會用，現時人們見到地面有戴過的口罩也會繞路走的。

陳錫琨坦言，最好的處理方式會是統一回收口罩後焚毀或高溫處理後壓縮堆填。至於將口罩內的聚丙烯抽出並回收再造的想法是不太現實的，他解釋：「這些 PP 再造後確能做袋或者容器，理論上可做到不同的 PP 製品，但這些物質回收再造時，不單要高溫處理，也要做專門的細菌處理，然後才能做到一些最下價的膠。再者，如果被人知道製品是用口罩做材料的話，大家都不會敢用。」

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