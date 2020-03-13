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【附直購連結】N99 Nask納米纖維智能口罩 屈臣氏網店即時發售

行內熱話 15:31 2020/03/13

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。 NASK 表示，將於屈臣氏網店發售 99 Nask 納米纖維智能口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 Nask納米纖維智能口罩將於屈臣氏網店發售，$18 一片，限購6片，售完即止。

【附購買詳情】今日定時閃賣口罩　5 個 KF94 口罩售 $29

購買需知：

必須於過去30天內沒有在屈臣氏成功購買口罩
每名登記者限購6片
獲取名額嘅人士需親身於指定日期和時間到指定屈臣氏門市
帶備已登記嘅香港身分證
一張八達通卡

此外，同時店方亦不時有新口罩上架，包括日本和 KF94 口罩，大家不時瀏覽屈臣氏網店啦!

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

 屈臣氏直購網址按此<<<

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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