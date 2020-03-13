【疫市營商】東京奧運或延期民宿生意急跌 中國投資者撤出日本市場

新冠肺炎蔓延全球，世界衛生組織 (WHO) 早前更宣布將新冠肺炎列為全球性大流行病。日本除了要對付肺炎疫情外，東京奧運能否如期舉行仍是未知之數，但在疫情及奧運會未有定案的情況下，日本民宿生意大受影響，有中國投資者更計劃撤出日本市場。

民宿市場回報率大不如前

《環球旅訊》報道，日本旅行民宿品牌「在川旅宿」創辦人韓哲指，影響最嚴重的是只接待中國旅行團的酒店，而民宿規模相對較小，客戶群較廣。雖然民宿生意比同期肯定減少至少一半的生意，但未至於「零收入」。中國投資者2017 年起大舉進軍日本民宿市場欲分一杯羹；但 2018 年，日本政府制定《住宿宿泊事業法》（即民宿新法），令經營民宿的門檻提高。有經營民宿的中國投資者指，在 2017 年之前的經營民宿可獲得超過 10% 的回報率，但到了 2019 年，回報率明顯下降，經營民宿的吸引力大減。

【相關文章】疫情料快受控出境旅遊復甦？本港旅行社：不敢預計未來市況

【相關文章】台中5星級飯店結業 新冠肺炎疫情成致命傷

民宿入住率少於 3 成 中國投資者撤出市場

雖然日本確診多宗新冠肺炎，但「在川旅宿」並未有關閉分店，只是增加消毒、測量體溫等防疫措施。最近 90 日的入住率達 80%；但在新冠肺炎疫情爆發後，入住率只有去年同期的一半。至於另一名民宿東主指，他營運的 50 多間客房，在 3 月份整體入住率不足 30%，甚至有中國投資者在 2 月時已經轉讓、解約，逐漸退出日本民宿市場。

【相關文章】疫情下第一滴血！新冠肺炎中國遊客大減 日本旅館冨士見荘結業

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：CHUAN HOUSE Facebook