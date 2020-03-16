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【疫市營商】拉麵店訂製隔枱板安顧客心 加強外賣拍煮食片推廣品牌

商管策略 20:35 2020/03/16

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新冠肺炎肆虐，市道大受影響，尤其食店的堂食生意大受打擊，有拉麵店東主訂製隔枱膠板，又推出多項抗疫措施務求客人食得安心。

隱家拉麵工場店主陳方藤 ( Meter ) 同時是九間食店的老闆，旗下店舖推出多項抗疫措施，除了讓進門客人量度體溫和以酒精搓手液潔淨雙手外，更為每間店舖準備了「隔枱神器」。他解釋：「這個想法在 2、3 個星期前便開始醞釀了。當時我在某間粥店見過類似的隔枱板，覺得不錯，也打算都造一批，且想做得更美觀和穩固。」

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陳方藤跟相熟的設計團隊討論，設計由單腳架變成雙腳架，最後共做了 300 塊隔枱板，因應不同門市需求而造了 3 種不同大小，整個項目投資數萬元，每塊板造價約需百多元。他解釋：「價錢高的最大原因是定造數量少。可能有人會說隔枱板這種措施其實是不必要的，尤其現時市道差，更不應該將錢投資做這些事。不過我又覺得，宏觀來看，如果可以令店舖食客安心點，其實是很值得的。」

陳方藤坦言，以隱家拉麵工場為例，店舖較小，不搭枱的話難以做生意，既然要搭枱，東主便有責任令到客人吃得安心，說：「將心比己，這樣做的話，我是客人也會覺得安心點。」

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隱家拉麵工場的隔枱膠板更點上了貼紙作宣傳，掃描貼紙的二維碼（QR Code）即可觀看陳方藤煮食教學短片，內容圍繞日式家常菜，如：做鰹魚料理、大根料理等，客人對著膠板也不會無聊，可謂宣傳抗疫兩不誤。 

堂食做好外賣做得更好

另一方面，既然堂食客人變少，陳方藤將外賣做得更好，推出「家麵」產品，它的包裝內有急凍的拉麵及熬製好的拉麵湯包，加熱後客人在家亦能吃到原汁原味的拉麵。

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撰文 : 陳文政

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