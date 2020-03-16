新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅剛在 FB 表示，開賣3層PP外科醫用綁繩口罩。

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卓悅指出，現在各分店快閃限購阿根廷 ANADELIA S.A. 3 層 PP 外科醫用口罩，換購價 $68包/25個。但注意是綁繩款，比較麻煩。注意買家需要購買滿 $99，才可換購此口罩。每人只限換一包。

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▲ 卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A口罩 3層PP醫用款換購價 $68包/25個

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口罩規格

-阿根廷製造

- BFE 99%

-符合美國材料與試驗協會ASTM II級別

-質地柔軟舒適，高透氣性

-貨量不多,售完即止

卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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