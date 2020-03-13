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卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A口罩 3層PP醫用款售$68包/25個

業界頭條 13:27 2020/03/13

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。卓悅剛在 FB 表示，開賣3層PP外科醫用綁繩口罩。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

卓悅指出，現在各分店快閃限購阿根廷 ANADELIA S.A. 3 層 PP 外科醫用口罩，只售 $68包/25個。但注意是綁繩款，比較麻煩。

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

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口罩規格

-阿根廷製造
- BFE 99%
-符合美國材料與試驗協會ASTM II級別
-質地柔軟舒適，高透氣性 
-貨量不多,售完即止

卓悅指定門市地址：https://bit.ly/37BBz47

 【附購買詳情】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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