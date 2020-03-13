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【疫市營商】小魔怪觀塘門市續賣口罩・防疫用品開賣

業界頭條 12:46 2020/03/13

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小魔怪 Little Monster 在試業中的觀塘門市繼續有口罩及防疫用品開賣！小魔怪 Little Monster Facebook專頁公布，今日（3 月 13 日）開賣 6 款口罩 及 1 款防疫用品，如需購買切勿去錯地方（曾在火炭文具店發售）！

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

小魔怪 Little Monster 今日繼續開賣的 6 款口罩及 1 款防疫用品，並只在全新觀塘門市（觀塘分成業街 16 號地下 7 號舖，交通銀行隔離、東廣場斜對面）有售。口罩方面多了兒童小童口罩，因此各位家長可放心選購，至於防疫用品就只有消毒濕紙巾可選，不如昨日有多款防疫產品可買。以下是小魔怪 Little Monster 今日之開賣清單。

店方可能更改售賣口罩及防疫用品的時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 蘇家華

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卓悅開售阿根廷ANADELIA S.A口罩 3層PP醫用款售$68包/25個

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