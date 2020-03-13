莎莎在其 Facebook專頁公布，今日（3 月 13 日）下午 1 時會在莎莎網站開賣 4 款產品，包括日本 Fitty 絲柔口罩、COPPER LINE 抗菌銅線中碼口罩 1 個裝、韓國製 ACE 小童防疫帽、以及 AQ BIO 多功能滅菌配方。

莎莎今日下午 1 時會在莎莎網站開賣 4 款產品。日本 Fitty 絲柔口罩為女士及兒童適用的 14.5cm x 9cm 尺寸，採用獨立包裝的，每包 7 個，起用立體 3 層式無紡布過濾，能有效阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5 等，售港幣 29.9 元，每人限購 2 包。

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另一款 COPPER LINE 抗菌銅線中碼口罩 1 個裝則設 3 層過濾，規格比 KF94 的 0.4 微米還要高，可過濾 0.3 微米或以上的微粒外，且可阻隔 99% UV 紫外線，以及能夠清洗及循環再用，售價港幣 268 元，每人限購 1 件。

此外，防疫產品產品方面就有兩款可選，就是韓國製 ACE 小童防疫帽，售價港幣 99 元。當中配備透明面罩設計，覆蓋面積夠廣，能作全面防護。另外的是 AQ BIO 多功能滅菌配方 230ml，能化解 99.999% 的常見病菌，有消毒、殺菌、淨化、去除異味功效，適合噴灑皮膚、物件、空氣，每支售價為港幣 280元。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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