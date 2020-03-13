【疫市營商】卓悅推99元抗疫套裝 包10個日本口罩・韓國消毒啫喱

卓悅（Bonjour Cosmetics）今日（3 月 13 日）在其官方 Facebook專頁公布，今日將會推出 2 款防疫套裝給卓悅 VIP 會員以優惠價購買。2 款防疫套裝內含產品不一，售價均為港幣 99 元，2 款防疫套裝除了包括有口罩外，還有免洗消毒啫喱、用於舒緩長期佩戴口罩的紓緩冰泉噴霧等。2 款防疫套裝分別會在不同的指定分店發售，數量有限，售完即止。

2 款防疫套裝詳情和售賣分店如下：

抗疫優惠套裝 M2 (99 元/套，建議價 272 元)

1. YOKOI (SUN MILLION)高密度三層 PM2.5 防護口罩 10 片

2. Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml (瑞士製) 1 支

3. PAX MOLY 濟洲蜂蜜舒緩啫喱300g (韓國製) 1 件

指定售賣分店：

銅鑼灣渣甸坊 5 號

旺角西洋菜街南 13 號

抗疫優惠套裝 N2 (99 元/套，建議價 158 元)

1. HOGY 醫療級 4 層防護口罩 (日本製) 3 片裝 2件

2. DAYMELLOW 免洗消毒啫喱 50ml (韓國製) 1 支

3. Adin 熊果素美白淡斑面膜 (韓國製) 2 片

指定售賣分店：

旺角西洋菜街南 13 號

旺角西洋菜街南 59 號

荃灣大河道 10 號登發大廈地下

葵涌廣場地下 23A 號舖

以上套裝只限卓悅 VIP 會員購買，如欲申請卓悅 VIP 會員，可下載卓悅APP 或請親臨各門市查詢。一經申請，即可成為卓悅銀卡會員，付款前必須出示卓悅 VIP 會員卡。

店方可能更改售賣或派發口罩的時間，詳情請向店方查詢。

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