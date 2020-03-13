有西式餐廳夥拍有心人贈送口罩予有需要人士，協助他們對抗新冠肺炎疫情，減少市道差的經濟負擔。是次派發免費口罩的優先對象為長者及長期病患等人士，店舖將在今日（3 月 13 日）下午 4 時開始派發，每人可獲贈口罩 10 個。

Hero's Friday在 Facebook專頁上表示，由於口罩價錢高昂，一般基層人士難以負擔，故連同各位有心人，藉著贈送口罩予各基層人士，希望為他們在抗疫物資上提供一點點支援，從而解決他們的經濟負擔。

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派發詳情：

日期：14/3/2020

時間：下午 3:45 分開始登記，請預先準備長者卡或身份證作登記(只登記首4位數字包括英文字母) ；下午 4:00 開始派發

對象：長者、長期病患等人仕優先，其次是有需要的香港人

地址：荔枝角青山道 489 至 491 號香港工業中心 A 座地下 A5C 鋪 (Hero's Friday 荔枝角店)

▲ Hero's Friday在Facebook專頁上的貼文

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店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：Hero's Friday Facebook