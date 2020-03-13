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雅施x靚太開倉 開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片

行內熱話 01:15 2020/03/13

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。今次雅施x靚太開倉發售 3M Nexcare 四層口罩。優惠由即日起至3月29日。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 雅施x靚太這次開倉主力發售化妝品，但在疫情下亦要加推防疫用品。當中較吸引的是 3M 四層炭口罩，它比一般 3 層版本多了一層炭層，用來吸附異味。3M 四層炭口罩售 $170 盒/36片。

另外還有發售 3M FFP2 口罩，售 $280 盒/10 個，售價較貴。

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

開倉分店如下:

尖沙咀加拿分道49號夏蕙樓地下G號舖
屯門仁政街7-35號屯門中心地下9號舖
黃大仙中心南館地下高層UG19號舖 (優惠至3月22日)
觀塘開源道60號駱駝漆大廈地下D2舖
上水龍琛路26-28號地下E&K號舖

雅施x靚太開倉 賣 3M 口罩 $170盒/36片

  【附購買詳情】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

雅施x靚太開倉 賣 3M 口罩 $170盒/36片

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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