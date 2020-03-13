雅施x靚太開倉 開賣 3M Nexcare 四層口罩 $170 盒/36片

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。今次雅施x靚太開倉發售 3M Nexcare 四層口罩。優惠由即日起至3月29日。

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雅施x靚太這次開倉主力發售化妝品，但在疫情下亦要加推防疫用品。當中較吸引的是 3M 四層炭口罩，它比一般 3 層版本多了一層炭層，用來吸附異味。3M 四層炭口罩售 $170 盒/36片。

另外還有發售 3M FFP2 口罩，售 $280 盒/10 個，售價較貴。

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開倉分店如下:

尖沙咀加拿分道49號夏蕙樓地下G號舖

屯門仁政街7-35號屯門中心地下9號舖

黃大仙中心南館地下高層UG19號舖 (優惠至3月22日)

觀塘開源道60號駱駝漆大廈地下D2舖

上水龍琛路26-28號地下E&K號舖

▲ 雅施x靚太開倉 賣 3M 口罩 $170盒/36片

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▲ 雅施x靚太開倉 賣 3M 口罩 $170盒/36片

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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