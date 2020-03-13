可預先登記! Mommylicious CLUB x Face Armor 港產口罩廠每日產 14 萬片

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。Mommylicious CLUB 早前便在 facebook 宣布， 會跟 Face Armor 合作，在本地生產口罩，預計每日產量約 14 萬片。

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Mommylicious CLUB 在帖文表示，已找到可靠的生產口罩材料 BFE95- 99 及全自動機器，生產線預計每日產量約 14 萬片，預計 4 月初可成功生產出第一批口罩，口罩 1 盒 50 個，只提供 175 x 95 mm 成人尺寸。

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雖然 Mommylicious CLUB 還未表明口罩價格，但指現時原料價格被炒高，再加上建無塵工房、做檢測等，成本都不低。不過首幾批口罩仍會低價發售，希望以後慢慢回本。如果大家有需要購買，可先在網上填好表格登記，讚好該專頁及分享帖文，之後便可優先購買首批開售的口罩。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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