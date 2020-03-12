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【附購買網址】 卓悅網店突發開售KOWA 三次元高機能抗菌口罩

行內熱話 18:13 2020/03/12

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。今日卓悅網店突發開售  BitoPM2.5 成人三層口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 近日卓悅網店都不時開售口罩，除今日之前介紹的日本 BitoPM2.5 成人三層口罩(售 $79 盒 30 個)(按此瀏覽詳情)外，剛又推出 KOWA 三次元立體不脫妝高機能PM2.5抗菌口罩-薰衣草味 (獨立包裝)。但售價較貴，$55  包/4個。

  【附購買詳情】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

口罩規格:
•    尺寸: 約90mm x 145mm
•    單個包裝，使用衛生、攜帶方便
•    帶有令人放鬆的花草水果芳香，柔軟的內層設計，使粧容不易脫落。

•    通過了PFE，BFE和VFE測試的標準
•    側面貼合臉形：減少臉頰間縫，防止灰塵、飛沫從側邊縫隙鑽入。
•    鼻樑壓條：緊貼鼻樑，防止灰塵、飛沫從鼻樑縫隙鑽入。
•    柔軟耳掛繩：長時間配戴，耳朵也不易感到疼痛不適。

至截稿前仍有貨，直購連結按此進入

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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