【附購買網址】 卓悅網店突發開售KOWA 三次元高機能抗菌口罩

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。今日卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩。

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近日卓悅網店都不時開售口罩，除今日之前介紹的日本 BitoPM2.5 成人三層口罩(售 $79 盒 30 個)(按此瀏覽詳情)外，剛又推出 KOWA 三次元立體不脫妝高機能PM2.5抗菌口罩-薰衣草味 (獨立包裝)。但售價較貴，$55 包/4個。

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口罩規格:

• 尺寸: 約90mm x 145mm

• 單個包裝，使用衛生、攜帶方便

• 帶有令人放鬆的花草水果芳香，柔軟的內層設計，使粧容不易脫落。

• 通過了PFE，BFE和VFE測試的標準

• 側面貼合臉形：減少臉頰間縫，防止灰塵、飛沫從側邊縫隙鑽入。

• 鼻樑壓條：緊貼鼻樑，防止灰塵、飛沫從鼻樑縫隙鑽入。

• 柔軟耳掛繩：長時間配戴，耳朵也不易感到疼痛不適。

至截稿前仍有貨，直購連結按此進入。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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