【疫市營商】王維基向大商場旗下租戶「埋手」低佣吸引商戶過檔

香菇市民減少外出避免新型肺炎疫情，網購自然成為疫情下「足不出戶」的選擇。 王維基在 LinkedIn 發文招攬零售商戶在其網購平台 HKTVmall 開業，更邀請 12 間商場的商戶合作，海港城、K11 及時代廣場都「榜上有名」。商戶可以特惠佣金，簽訂短期合約參與 HKTVmall 在 4 月至 5 月舉行的「感謝祭」。

以特惠佣金吸引商戶開業



合作的 12 個商場租戶包括：太古廣場、希慎廣場、又一城、太古城中心、圓方、置地廣場、apm 、國際金融中心（IFC）及新城市廣場。王維基的 LinkedIn 帖又提到，參與商戶可享低至 6.5% 的特惠佣金，簽訂短期合約，由 4 月 15 日到 5 月 31 日於 HKTVmall 上開設網店，還包括網上支付系統、客戶服務及送貨服務。王維基又指，HKTVmall 感謝祭由 2016 年開始，每年吸引客戶注目及消費。以 2019 年為例，有參與「每日一店」推廣的商戶在 2 日內錄得超過 270 萬元生意。

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▲ 王維基在LinkedIn上的貼文

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Photo：HKTVmall Facebook