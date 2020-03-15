【疫市營商】新冠肺炎料40萬中國遊客取消遊日行程 富士山周邊區域酒店無客被迫關門

新冠肺炎在全球不斷擴散，當中廣受中國旅客歡迎的日本，當地旅遊業受到嚴重衝擊。日本旅行業協會預測，截至 3 月底共有 40 萬中國遊客取消行程；非東京都「受災」情況嚴重，富士山附近地區本屬遊客熱點，但當地有酒店 3 月上旬錄得零入住率！

山梨縣酒店零入住率



靜岡縣因有溫泉、有海景有山景（富士山）等特色，深受中國遊客歡迎。靜岡縣觀光協會的數據顯示，截至 2 月上旬，有 34 個主要旅遊景點的酒店及旅館預約取消已超過 9 萬人，預計數字未來會繼續上升，而伊豆市主要接待中國遊客的酒店在 3 月底前已暫停營業。

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▲ 靜岡縣鄰近富士山深受中國遊客歡迎。

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除了靜岡縣遊客大減，鄰近的山梨縣人流亦都大減，台灣、泰國和印尼等東南亞國家的遊客也陸續開始取消行程。當地酒店負責人指，酒店在 3 月上旬更錄得零入住率。

鐵路周遊券銷情比去年同期減半



除了旅遊景點、酒店入住率下降外，連帶鐵路周遊券的銷售也受到影響。當中售賣及訪日遊客的「JR Kyushu Rail Pass 」(JR九州鐵路周遊券) ，2 月的銷售數字比去年同期減少一半。至於公司旗下的酒店，截至 4 月底已有 6 個中國旅行團取消預約，另外有 13 個海外旅行團取消預訂，總共涉及 891 間客房。

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Photo：pixabay、日本國家旅遊局、靜岡觀光協會