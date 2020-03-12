K Kwong 表示投資口罩廠朋友「伏已中」？ 有人擔心香港口罩廠好壞口罩照賣

一個新冠肺炎疫情，令全球「一罩難求」，香港也不例外，而這甚至驅使不少港商「自己口罩自己生產」，試圖緩解市面上口罩短缺的情況。之不過，化學博士 K Kwong（鄺士山）卻出 FB post 提到投資口罩廠朋友「9 成食 X 中」，更指「大部份都奶緊嘢，只有幾個做到少少貨」，以及詳列投資口罩廠朋友的 4 個中招位。

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K Kwong 提到這些投資口罩廠朋友，包括自發集資手足、食品、藥廠佬、想取得政府獎金的生意人、古惑商人等，不過當中卻有 9 成人士中伏，慘到無朋友，而他們的中招位就有以下 4 個。

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1）有朋友大廠入咗啲「百鳥歸巢」+「淘寶」機，一起機就唔同步入料，好似你個 printer 冇咗一隻色咁，即係仲有排攪。

2）有手足俾人老點入咗啲錯嘅「靚料」：50gsm 中層 MBPP，人哋大部份係 25gsm。

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3）有更多朋友被騙：假 Cert、假貨 A（非 MBPP，只係 SBPP）、假貨 B（MBPP 無加靜電，吸唔到好多微粒）、假貨 C（嗰卷原料只有面部份係 MBPP，個卷芯中間係紙）、假貨 D（全卷原料一大部分唔達標，出嚟啲貨有得有唔得，自己都唔知邊批用得）。

4）中間人失蹤：買 MBPP 貨到咗，有一部分係 SBPP，收完貨，錢都畀晒，人又失蹤。

講真「自己口罩自己生產」絕非易事，因此 K Kwong 其後都有回應網民留言提及「我都無法子呀，有得救嗰啲已經叫咗工程師去搞」，以及「冇可能救到嗰啲只可棄物再戰」。其實此 post 一出後，有網友坦言「最驚把心一還，好壞照賣」，如為這樣的話，真如 K Kwong 回覆所提「咁就大檸樂」了。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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