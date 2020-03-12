  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 17:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

李氏大藥廠預計 4 月生產口罩 月產量達 200 萬個

業界頭條 16:19 2020/03/12

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。李氏大藥廠宣布其聯營公司普樂藥業計劃生產口罩，當中已訂購兩部全自動化口罩生產機及生產所需的原材料，預計 3 月底前送達香港，4 月可有成品申請有關產品認證。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

李氏大藥廠的聯營公司普樂藥業計劃現於香港科學園營運一間無塵車間，因此公司決定利用這個無塵車間生產口罩，緩解市面上口罩短缺，市民一罩難求的問題。據指當中已訂購兩部全自動化口罩生產機及生產所需的原材料，預計 3 月底前送達香港，4 月可有成品申請有關產品認證的，而按現有的設備規格，每部生產機器的月產量將不少於 100 萬個口罩，即合計月產量可達 200 萬個，至於口罩質素方面，就會以達到 ASTM Level 1 為目標。 

 【相關內容】卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

OK 便利店快閃開售 nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個
2020/03/11
OK 便利店快閃開售 nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個
華潤堂售日本 iimono成人口罩 50 個盒裝 連消毒噴霧濕紙巾套裝價 $130
今日
華潤堂售日本 iimono成人口罩 50 個盒裝 連消毒噴霧濕紙巾套裝價 $130
Oxyair Mask HK 可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議
今日
Oxyair Mask HK 可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議
【附購買網址】卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個
今日
【附購買網址】卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

Oxyair Mask HK 可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹