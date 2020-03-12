李氏大藥廠預計 4 月生產口罩 月產量達 200 萬個

新冠肺炎疫情持續，口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。李氏大藥廠宣布其聯營公司普樂藥業計劃生產口罩，當中已訂購兩部全自動化口罩生產機及生產所需的原材料，預計 3 月底前送達香港，4 月可有成品申請有關產品認證。

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李氏大藥廠的聯營公司普樂藥業計劃現於香港科學園營運一間無塵車間，因此公司決定利用這個無塵車間生產口罩，緩解市面上口罩短缺，市民一罩難求的問題。據指當中已訂購兩部全自動化口罩生產機及生產所需的原材料，預計 3 月底前送達香港，4 月可有成品申請有關產品認證的，而按現有的設備規格，每部生產機器的月產量將不少於 100 萬個口罩，即合計月產量可達 200 萬個，至於口罩質素方面，就會以達到 ASTM Level 1 為目標。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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