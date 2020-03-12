Oxyair Mask HK 可月產 750 萬個口罩 成功與口罩原材料供應商簽訂長期合作協議

新冠肺炎疫情持續，口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。早前表示 4 月份出售自家口罩為目標的 Oxyair Mask HK，最新 FB post 提到成功與歐洲口罩原材料供應商簽訂長期合作協議，供應商會穩定提供每月最少足夠生產 750 萬個口罩的原材料，令口罩產量及質素有保證的！

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Oxyair Mask HK 最新 FB post 所提的「成功與歐洲口罩原材料供應商簽訂長期合作協議」，可謂得來不易。只因當中提到「響而家疫情嚴峻嘅情況下，身邊所有人都勸我哋兩個唔好過去，￼佢哋話好似上次咁用電郵同埋視像溝通未得囉」、「臨出發前一日連供應商都怕我哋有危險出電郵叫我哋不如取消唔好去喇，原本我哋仲以為供應商怕我哋有病唔敢同我哋開會，然後我直接問供應商係唔係擔心呢樣嘢所以想取消呢個會議？佢話唔係，￼真係怕我哋有危險。」

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幸好，最後都能親身跟該口罩原材料供應商會面，並簽訂長期合作協議，確保可以穩定提供每月最少足夠生產 750 萬個口罩的原材料，兼且 3 層物料全部歐洲生產，每層都完全符合歐盟檢測安全標準，不論口罩產量及質素均有保證。

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Oxyair Mask HK 這個 FB post 同時也提：「最開心嘅都係我哋可以無後顧之憂咁樣做好我哋產品嘅品質，因為我哋嘅口罩用上全部歐洲出產嘅物料，我相信只要我哋堅持原則用心製造，￼日後我哋香港製造嘅產品一定有機會可以同國際上其他知名嘅產品爭一日之長短」。對重新振興香港製造抱有信心，希望品牌口罩真能如其所說「香港製造引以為傲」吧！

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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