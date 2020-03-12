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【香港口罩】True Light 本地口罩最快 4 月發貨趕及復課 每盒成人小童口罩均價 $150

業界頭條 16:09 2020/03/12

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新冠肺炎疫情持續，口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。為解決香港市面上口罩難求的問題，不少品牌決定自己口罩自己生產，最新本地口罩生產單位就有 True Light。True Light 提到為 500 個機構訂購酒精後，現時已有合規格廠房、口罩生產機及物料，可以自己口罩自己做，並提及最快 4 月生產口罩及發貨以趕及復課，以及將每盒成人、中童或小童口罩均劃一定價為每盒  $150。

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雖然 True Light 自家生產的口罩最快 4 月才發貨，但現時已提供落單 Google Form 讓有需要人士訂購，不論個人或一般私人公司都能訂貨，但表明學校、家教會、社福機構、慈善團體會優先出貨，不論成人、中童、小童口罩均劃一定價為每盒 HK$150，60 個口罩為 1 盒，起訂量為 25 盒，訂購量達 50 盒可獲 95 折。

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當中也提口罩目標規格要達 ASTM Level 1，PFE或BFE 均高於 95%，但有關認證文件會在 5 至 6 月完成。如大家有意訂購的話，可以先填寫落單 Google Form，於 3 月 13 日或之前前繳交 50% 訂金，貨到後繳交尾數，如交全數將獲較優先發貨。

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True Light 本地口罩最快 4 月發貨趕及復課 每盒成人小童口罩均價 ＄150

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 張文啟

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