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【附購買網址】卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

行內熱話 15:05 2020/03/12

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新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。今日卓悅網店突發開售  BitoPM2.5 成人三層口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 近日卓悅網店都不時開售口罩，今次較抵的是日本 BitoPM2.5 成人三層口罩，售 $79 盒 30 個。雖然有用戶指此是從前在日本 100 Yen 店發售的貨式，但現在口罩難買，此款也叫抵買!

  【附購買詳情】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

至截稿前仍有貨，直購連結按此進入。更新:有網民指網站不時都有少量貨上架，大家有時間可以 F5 試下。

【相關內容】口罩一律只售 $12 ! 有多款選擇 AEON Living Plaza 12 蚊店快閃開賣口罩

卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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