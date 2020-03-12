【附購買網址】卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。今日卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩。

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近日卓悅網店都不時開售口罩，今次較抵的是日本 BitoPM2.5 成人三層口罩，售 $79 盒 30 個。雖然有用戶指此是從前在日本 100 Yen 店發售的貨式，但現在口罩難買，此款也叫抵買!

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▲ 卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

至截稿前仍有貨，直購連結按此進入。更新:有網民指網站不時都有少量貨上架，大家有時間可以 F5 試下。

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▲ 卓悅網店突發開售 BitoPM2.5 成人三層口罩 $79 盒30 個

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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