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【疫市營商】香港電競冰封中小型公司倒閉 業界：只能等待疫情過去

商管策略 11:45 2020/03/15

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去年反修例引發的社會事件、加上新冠肺炎疫情，嚴重打擊香港市道，令之前本處於上升期的電子競技（eSports）行業突然「冰封」，期間發生了甚麼事？SME.hket 記者訪問香港電競總會會長、天旭科技投資集團聯合創辦人暨行政總裁楊全盛 ( Eric ) 無奈稱，只能靜待疫情過去再打算。

楊全盛在 2017 年投資超過港幣 500 萬元於荔枝角 D2 Place 商場開辦電競主題酒吧 Versus Stadium，惟電競娛樂場所開始式微，Versus Stadium 亦變成了「 VAR LIVE」，主打 VR （虛擬實境）遊戲。

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香港電競總會會長楊全盛。

到底電競行業現時前景如何？近日，原定 4 月舉行的科技界盛事香港春季電子產品展以及國際資訊科技博覽，宣布因新冠肺炎疫情影響宣布延期，問到楊全盛連串事件會否進一步打擊電競發展，他苦笑：「這個展覧是否如期舉行，其實不會影響或者幫助到現時電競業；反而去年中發生的反修例事件激發起社會運動,間接影響行業發展。」

由電競選手講出口號開始

楊全盛解釋：「有香港電競選手在勝利後講出涉及政治的口號，令贊助商急跌，因任何電競比賽都要有贊助商的，而這些贊助商都有自己的考慮，當他們決定不贊助，比賽就好難做到出來。第二，遊戲商不肯給香港區的 license。」

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現時環境已再再難舉辦大型電競比賽。

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楊全盛坦言，遊戲商要顧及內地市場，當他們放棄、不肯給 license 香港時，該款遊戲便不能夠再在香港舉辦比賽。比賽找不到贊助，熱門遊戲不能比賽，雙重打擊下令香港電競行業面臨前所未有的嚴峻情況，這段時期大量中小型電競公司結業，過往最大的電競公司有 90 多名員工，現時只保留到10 多人，他說：「好多直播主都受到影響，未來的電競音樂節之類都不知還能不能成事。現在大家都是等待新冠肺炎疫情過去，再看電競業有沒有其他轉機。」

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撰文 : 陳文政

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