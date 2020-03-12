【疫市營商】小魔怪觀塘門市口罩・防疫用品開賣 韓國口罩 $80 / 10 枚

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小魔怪 Little Monster 再有口罩及防疫用品開賣！小魔怪 Little Monster FB 公布今日（3 月 12 日）開賣 4 款口罩 及 3 款防疫用品，並且只是觀塘門市的試業優惠，需要購買的朋友切勿去錯地方（因上次是火炭文具店開售）。
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小魔怪 Little Monster 今日（3 月 12 日）開賣的 4 款口罩 及 3 款防疫用品，只在全新觀塘￼￼門市（觀塘分成業街 16 號地下 7 號舖，交通銀行隔離、東廣場斜對面）有售，口罩方面就不論成人、兒童款式都任君選擇，至於防疫用品就包括消毒濕紙巾，以及大、細枝裝的酒精搓手液的。以下是小魔怪 Little Monster 今日之開賣清單。
店方可能更改售賣口罩的時間，詳情請向店方查詢。
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撰文 : 蘇家華