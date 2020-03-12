【業界有情】香港背囊品牌贈抗疫包1000份 有齊口罩搓手液盒紙巾盒

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【疫市營商】小魔怪觀塘門市口罩・防疫用品開賣
新冠肺炎疫情嚴重，世界衛生組織定性新冠疫情為「全球大流行」，防疫物資繼續成市民搶購對象，售價一度急升，合理價貨品難求。有香港企業計劃於 3 月 13 日派發抗疫禮包 1,000 份，詳情如下：
背囊環保袋製造商 King's Bag Factory 在 Facebook專頁宣布派發 1,000 份抗疫禮包，其中優先派 300 份予年滿 65 歲或以上之長者，領籌時需親身出示身份證。
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地址：觀塘鴻圖道 88 號志聯中心地下
日期：2020 年 3 月 13 日 (星期五)
時間：中午 12:00 (派完即止)
數量：1,000 份 (每人限取乙份)
查詢：2115 8188
每份防疫物疫包括：5 片三層口罩、1 枝酒精搓手液、1 盒紙巾盒、1 個包裝袋。
店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。
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撰文 : 陳文政