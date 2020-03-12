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華潤堂售日本 iimono成人口罩 50 個盒裝 連消毒噴霧濕紙巾套裝價 $130

行內熱話 11:25 2020/03/12

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新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。華潤堂今日售賣防疫口罩套裝。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

華潤堂在 FB 表示，今日售賣防疫口罩套裝，只售$130  (價值$247.8)。 Green Card會員尊享。

iimono成人口罩50個裝1盒，價值$80
私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支，價值$99.8
Elleair除菌濕紙巾100片1件，價值$68

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七

這套裝在指定分店有售，詳情按此瀏覽。 

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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