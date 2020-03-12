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疫市打擊! 許留山欠租 遭入稟申請清盤

行內熱話 00:57 2020/03/12

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新冠肺炎疫情持續，香港部份食肆生意慘淡。連鎖甜品店許留山近日連番被入稟追租，日前再有債主入稟高等法院，呈請許留山有限公司清盤，另有業主再入稟追討許留山位於藍田匯景花園分店欠租 19.5 萬元。案件已排期 6 月 3 日處理。

根據入稟登記冊資料，債權人權記玩具有限公司日前入稟呈請許留山有限公司清盤。另外，藍田匯景廣場舖位的業主 Bansque Limited 日前入稟高院，指雙方自去年 6 月起簽訂租約，以月租 8.5 萬元租用舖位，而去年 9 月，雙方一度協議將去年 7 月至 12 月期間的租金，下調至 6.5 萬元，但許留山自去年 10 月 1 日起拖欠租金至今，扣減保證金後，現時合計仍拖欠逾 19 萬元的租金。業主曾要求許留山遷出舖位但不果，因此入稟高院。

許留山自去年 11 月起，屢有分店被追租，包括上述藍田匯景廣場舖位。Bansque Limited 去年 11 月已入稟高院，向許留山追討 7 至 10 月的租金。

50年代，創辦人許留山在元朗街頭售賣龜苓膏和中藥。至 70 年代在新界元朗開業，最初售賣傳統涼茶，直至 80 年代由涼茶舖轉營出售榴槤、山竹、蘿白糕、酸梅湯、火麻仁和豆漿等。90 年代推出鮮果甜品，92 年推出的甜品「芒果西米露」大受歡迎，其後以特許經營方式拓展業務。

撰文 : 何兆洋

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