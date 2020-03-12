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香港再添本地口罩廠! SPT Mask 上市公司國藥科技將推 N95 醫療級別口罩

行內熱話 00:34 2020/03/12

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 新冠肺炎疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩。最近本地上市公司國藥科技股份 Sinopharm Tech Holdings Limited（08156）宣布，會設立本地生產的口罩工場，包括一次性三層過濾口罩及 N95 醫療防護口罩。

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 近日，國藥科技股份成立了「SPT Mask」專頁，帖文表示已準備好廠房、生產口罩的原料及機器，包括已租賃獲取標準 ISO14644-1 合規證書的無塵車間，四台設備其中兩台全自動化生產機器已經調試中，製作過程不需任何人工作業。官方又表示，生產線採用一拖二自動平面口罩生產設計，只需將生產原料裝置於送料架上，完成調製後，機台實現自動生產。從輸送原料，生產口罩本體，切斷鼻樑條，口罩邊緣焊接，折疊，超音波熔合，成型，切斷等全部製程自動化，不需任何人工作業。從卷料原料到口罩成品的整個生產過程，每條生產線產量達每分鐘 100 片。而口罩機器已組裝完畢，並於 3 月 8 日己開始試機（可參看下方影片）。

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廠方將會推出一次性三層過濾口罩和 N95 醫療防護口罩。其中 N95 醫療防護口罩已通過並符 合GB19083-2010 及 YY0469-2011 醫用防護口罩標準技術要求，而一次性三層過濾口罩，原材料的 BFE 及 PFE 過濾效率達 ASTM F2100-11 Level 1 標準或以上，稍後亦會推出兒童口罩。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 何兆洋

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