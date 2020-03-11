OK 便利店快閃開售 nepia 「企鵝仔」VFE/BFE/PFE 99% 三防口罩 $35/ 5個

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，香港長期口罩供不應求，市民每天都要四出排隊搶購口罩，最近在 Facebook 「口罩分享區」群組內，有網民 OK 便利店有新款口罩到貨。

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今次 OK 便利店到貨的口罩，是 nepia 「企鵝仔」口罩，支援 99% VFE/BFE/PFE 規格，是日本高質口罩。不少人發現在各區 OK 便利店皆有少量到貨。售價為 $35/ 5個。有網民見到報料後，亦在屯門、荃灣和太子等地 的OK 便利店成功購得口罩。

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▲ 網民分享在 OK 購得 nepia 「企鵝仔」VFE 99% 口罩

【炒家末日】7-11／OK 便利店有日韓口罩賣啦! 大人小童均有少量口罩出售

不過記者以到曾到訪港島東區和大圍沙田多間 OK 便利店尋找，但一無所獲。相信大家要想購得此口罩，可能要碰碰運氣啦。

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▲ 網民分享在 OK 購得 nepia 「企鵝仔」VFE 99% 口罩

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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