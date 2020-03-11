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【附購買連結】口罩工廠網站被黑客攻擊只賣出 1 成貨! 換新排隊系統後即時重新訂購

業界頭條 21:31 2020/03/11

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香港本土口罩廠──口罩工廠 Mask Factory，今日約於下午 5 時開賣口罩，但由於多人同時搶購，不少網民都在 Mask Factory 專頁中表示難以登入網站購買口罩。記者亦在開賣前後，不斷嘗試進入網站，隊列由排 9,000 多人，慢慢移前至 7,000 多人後，卻突然變成 50 多萬人排在前面，其後亦一直無法進入網站購買口罩。至晚上約 8 時，口罩工廠透過專頁出帖，解答客人的常見問題。其中，口罩工廠表示至出帖為止，只賣了計劃出售的產品 10%，說明還有大量貨品尚未出售。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 部分網民指出，買完產品後不能再登入網站，未知自己是否已成功買到口罩。口罩工廠回應指，這是因為系統會在客人買完之後，邀請客人離開網站。官方解釋指，由於人流眾多，方便下一位會員購買，而網站大概能容納 2500 人左右同時購買。

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【晚上 9 時更新：口罩工廠最新表示以下訊息（以下斜體字部分）】

「因我們的排隊系統被不知名的黑客攻擊，搞亂了大家的排隊次序，我們現已委托了國際級的排隊系統 https://QUEUE-it.com，作為我們現在新的排隊系統，我們將於9:00左右關站15-20分鐘，然後重新開啟。玩法一樣，有邀請碼密碼的會員有半小時的優先權，沒有驗證碼的朋友9:30以後才能進站購買，不便之處敬請原諒。暫時還在排隊暫時離開，看我們的專頁發佈，準備購買！」

口罩工廠 Mask Factory舊排隊系統

【相關文章】 慈善基金夥THE GULU贈20000口罩 手機App取籌毋須排隊

至於被眾多網民批評「越排越後」，口罩工廠就指出，是因為排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，搞亂了排隊位置。口罩工廠表示：「我們已經聯絡了全球最好的供應商，他們承諾可以於幾個小時之後接管我們的排隊系統，到時應該不會再約黑客攻擊我們，黑客是志在令大家不再排隊購買，希望大家別中計。」記者實測，大概於晚上8 時 30 分，口罩工廠的排隊畫面，已更改了，變成 queue.it 系統(按此進入訂購)，畫面會顯示時間倒數。

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口罩工廠 Mask Factory 新排隊系統，現在可以重新排隊

那究竟現時口罩工廠還有沒有口罩賣呢？口罩工廠表示：「到現在為止我們只是賣了我們計劃出售的產品至 10%，還有充足的供應量讓各位選購，希望閣下能買到我們的產品。」口罩工廠最後補充，這次售賣是公司的第一次，總會有一些細節需要修正及改進。

口罩工廠購買方法和口罩規格，可按此瀏覽。

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 沈穎廉

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