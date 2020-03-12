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【疫市營商】西九龍中心人跡罕至生意難做？美甲店東主：「生意升近兩成」

商管策略 11:55 2020/03/12

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新冠肺炎疫情肆虐香港全城市道唱淡，有食店生意跌 4 成、有服飾店更跌 7 成，但……美甲店營業額竟然逆市升兩成（還要是以往人流密集的商場）？

隠家拉麵工場店主陳方藤（Meter）表示，深水埗西九龍中心一直都以本地客人為主，跟外來旅客佔比約 9:1 ，在去年社會運動時生意額雖然有微跌但並不誇張，直到肺炎疫情生意才急跌 ４ 成；幸而近期努力做好各種防疫措施，成功令生意額提高 1 成多，但現時生意較去年同期跌約 2 成。

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在 7 樓經營服飾攤檔的林小姐亦稱，西九龍中心的人流自去年社運起便開始跌，營業額當時跌約 3 成，疫情來到後生意急跌 7 成，現時 6 樓、7 樓多間劏舖結業，她說：「西九龍中心高層劏舖的情況很嚴重，結業潮很厲害。某些區域吉舖比開門的舖頭還多；最慘的還是飲食業，基本上只有大集團能支撐，一些規模小的車仔麵檔都消失了。現在商場人流跌得很厲害，就算有人行，他們購物欲都不高。」

不過，總有「逆市奇葩」。在 5 樓劏舖經營美甲店的楊小姐卻指出，疫情來到反而令營業額提升，她笑說：「因為平時不少香港人都習慣去內地做指甲，可能做一次只要花約港幣 50 元。但現在沒人夠膽回內地，便選擇在香港做指甲，價錢大約 150 元左右都照做，現在我們店舖生意額大概上升兩成左右，同層附近美甲店的生意都好好。雖然疫情來到，有不少行業蝕本，但都要看看是甚麼行業。」

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撰文 : 陳文政

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