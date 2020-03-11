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【附購買詳情】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

業界頭條 19:53 2020/03/11

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 新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。德仁中西大藥房表示，將以 $60 售賣一盒 50 個的口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

德仁中西大藥房在 FB 表示，將於 3 月 12 日下午 3:00pm，在其 FB 出新訂購帖子，買家到時到該新帖子訂購即可。

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開賣口罩規格：

-三層獨立包裝
-BFE99%
-ISO：9001
-ISO：13485
產地：青島

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地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下

【相關文章】 網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.99/1 個

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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