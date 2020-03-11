【附訂購連結】BFE99% 三層獨立包裝口罩 藥房良心價平售 $60盒/50個

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。德仁中西大藥房表示，將以 $60 售賣一盒 50 個的口罩。

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德仁中西大藥房在 FB 表示，將於 3 月 12 日下午 3:00pm，在其 FB 出新訂購帖子 (更新:訂購連結)，買家到時到該新帖子訂購即可。

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開賣口罩規格：

-三層獨立包裝

-BFE99%

-ISO：9001

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產地：青島

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地址:新界葵芳盛芳街27-29號地下

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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