日本農業設備公司 3 年前已購入口罩工廠 為爆發傳染病做準備？

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，口罩成為民眾上街時的必需品，不過各國的口罩供應都出現供不應求的情況，需要推出新政策，如禁止出口、要求生產商增產等，去盡量滿足國民對口罩的需求。近日鳥取市一間荒廢了 3 年的口罩廠更為此重新開始生產口罩，以增加國內供應。

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這間荒廢了的口罩廠被鳥取市的農業設備公司「大志」於 3 年前購入，並保留了廠內的生產設備和原材料，為日後爆發傳染病做準備。而在今年 1 月底新冠肺炎爆發初期，工廠已經開始決定會在市面上缺乏口罩時重新生產。鳥取縣知事更特意到工廠參觀，之後表示會對其實行補助制度。口罩廠目前設計於下周開始全面生產，目標每日生產最多 10 萬個口罩。

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