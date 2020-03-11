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即殺新冠狀病毒!?科大研智能殺菌塗層抗疫 殺菌期長達 90 天

業界頭條 19:27 2020/03/11

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為應付新冠肺炎疫情，本地多間大學研究團隊都費盡心機地研究可行方法，繼上月理大成功研發呼吸道傳染病快速測試系統，快至  1 小時內可檢測新型冠狀病毒後，科大研究團隊近日也研發一款新型智能殺菌塗層 MAP-1，特別在可以殺滅抗藥性比新冠肺炎病毒還要高的貓杯狀病毒，比率達 99.9% 的。 

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科大研究團隊最近研發的新型智能殺菌塗層 MAP-1，是由化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授領導，當中可以為金屬、混凝土、木材、玻璃、塑料、織物、皮革及纖維等不同物料表面提供長效消毒與抗菌保護，殺菌期也可維持多達 90 天，兼且使用後不會改變物質外觀及觸感。這款新塗層的使用原理是在物體表面形成殺菌膜，當殺菌膜接觸微生物的包膜和生物分子時，就可以將之破壞，使其失去活性，研究結果顯示當中不只有效殺滅 99.9% 麻疹、腮腺炎、風疹等高傳染性病毒，更可殺滅 99.9% 貓杯狀病毒。而貓杯狀病毒素來被視為檢測殺毒效果指標，因其抗藥性高於所有冠狀病毒，如現時肆虐的新冠肺炎病毒。

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現時這款新塗層於九龍醫院和靈實胡平頤養院進行兩項臨床試驗，當中均證實對殺死抗藥性微生物細菌十分有效，尤其在醫院的隔簾試驗，耐藥性細菌數量於 3 星期內降低逾 98.7%，此外研究團隊亦跟水務署和渠務署合作，擬於水管及下水道內壁進行測試，為預防微生物污染及喉管鏽蝕做好準備。

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其實這款新塗層不只可以商用化，科大更與捷和實業合作將之轉化為產品，因着當中對人體和環境均為無害，因此有潛力被製成殺菌效能持久的搓手液、油漆、潔淨水與空氣的過濾網，又或者衣服和即棄外科口罩等。現時新塗層已於約 70 間學校噴灑，預料 3 星期後可以推出家用版，每支售價約 HK$100。

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撰文 : 蘇家華

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