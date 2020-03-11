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【疫市營商】市集取消人流銳減 D2 Place僅特色店生意正常

業界頭條 21:00 2020/03/11

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香港各大小商場各施各法對抗新冠肺炎疫情，但未必奏效。荔枝角 D2 Place 商場更暫時取消了特色市集，減低感染機會，惟此措施亦令人流大減，即使附近有新型屋苑人流支撐仍未能扭轉頹勢，小商戶苦苦經營。

Cloud 在 D2 Place 一樓的精品店打工，他直言商場的人流在肺炎疫情期間急劇變少，今天做了半天生意亦只有港幣 80 元收入，說：「最大原因是 D2 現在沒市集，吸引不到外來人流，只靠『西九四小龍』屋苑居民及同區打工仔支撐。老實說荔枝角本身沒有甚麼地方值得外區客專程入來遊覽，現在他們覺得沒巿集就是少了個逛街選擇，自然就不來。」

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沒市集後 D2 人流劇減。

經營模型店的胡小姐表示，去年社會運動期間人流亦沒減少太多：「 D2 主要的客群是在附近寫字樓工作的白領和本地青年人，但近期疫情令人流減了差不多一半。幸好模型是較特別的商品，雖然不是必需品，但有興趣買的人依然會來幫襯，故未算太受新冠肺炎疫情影響，營業額未有大跌。」

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VAR LIVE 周末推免費玩 VAR BOX 吸引客人。

娛樂電競損失慘重

天旭科技投資集團聯合創辦人暨行政總裁楊全盛在 D2 Place 經營兩間店舖，一間是室內高爾夫球場 GOLFZON GreenLive ，另一間是 VR（虛擬實境）主題樂園「VAR LIVE HK」。他表示，D2 商場主要是家庭客及青年客居多，社運期間人流未至於急跌；但新冠肺炎疫情令小朋友完全絕跡，家庭客量急跌，說：「現在家長避免帶小朋友出街，連帶有小朋友的家長都不會出外，之前每到周末全是家庭客， VR 場館都有家長帶小朋友來玩，現在沒有了。」

GOLFZON GreenLive 本身亦是餐廳，午市過去能做近 100 個客，現時最差只能做 10 多個客人，餐飲業務跌到僅餘兩成營業額； VR 場館落差更大，最好生意時一天營業額有數萬，現在最差時甚至乎跌至數百元。

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VAR LIVE HK 因應新冠肺炎疫情更改營業時間。

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撰文 : 陳文政

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