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【附分店資料】SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝

業界頭條 18:14 2020/03/11

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新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。SaSa 莎莎剛在 FB 表示開賣 Perfetta 口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Perfetta 成人口罩已再次送抵指定莎莎分店。店方指現時多國限制口罩出口，令價格不斷上升，但店方指仍會以貼近成本價出售，與大家齊心抗疫。

Perfetta 成人口罩 50個裝 (白色)詳情
售價：$268/盒 | 每人限購1盒
-ASTM F2100-11 Level 2驗證
-EN14683:2014 Type II 驗證
-可隔絕99%細菌及0.1微米粒子
-尺寸：175mm x 95mm

【相關文章】 網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.99/1 個

【附分店資料】SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

指定開賣分店資料

【附分店資料】SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝

【附分店資料】SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝

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撰文 : 張文啟

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