新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。SaSa 莎莎剛在 FB 表示開賣 Perfetta 口罩。

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Perfetta 成人口罩已再次送抵指定莎莎分店。店方指現時多國限制口罩出口，令價格不斷上升，但店方指仍會以貼近成本價出售，與大家齊心抗疫。

Perfetta 成人口罩 50個裝 (白色)詳情

售價：$268/盒 | 每人限購1盒

-ASTM F2100-11 Level 2驗證

-EN14683:2014 Type II 驗證

-可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

-尺寸：175mm x 95mm

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▲ 【附分店資料】SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝

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指定開賣分店資料

▲ 【附分店資料】SaSa 莎莎即時開賣 Perfetta 成人口罩 50 個裝

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