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【疫市營商】疫情蔓延教育界 幼稚園退學頻・補習社恐現結業潮

業界頭條 19:27 2020/03/11

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新型肺炎肆虐，全港幼稚園、中小學停課多月，幼稚園早前出現「退學潮」，而補習社更因為停課多時，生意大受影響。有教育界人士指，政府資助的幼稚園退學人數未有因停課而增加。

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政府資助幼稚園退學潮未算嚴重

在藍田幼稚園工作的王小姐表示，因幼稚園屬政府資助，未有因停課而出現退學潮。相反，幼兒園早兩個星期前就有十多個學生退學，但自社署推出防疫基金後就暫時未有學生退學。至於業界有否出現裁員潮，王小姐指暫時未聽過幼稚園出現裁員情況。

香港教育專業人員協會早前的調查顯示，有 4 成學校面對極大營運困難，且有 2 成學校面臨倒閉。教協副會長關淑儀指，曾收到部分幼稚園要求員工減薪或放無薪假期，甚至裁員。教協建議教育局為受影響的幼稚園提供財政資助，退學資助計算至本學年終結為止。

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補習社成重災區 料有95%員工失業

補習社方面，教育中心聯盟發言人蘇廸希早前表示，停課期間導致補習社「零收入」，業界開始出現結業潮。聯盟預計，將會有 8 成半以上補習社陸續倒閉。聯盟的另一位發言人任偉豪表示，現時行內 10 萬人中約有 6 萬人停職。根據 200 多間補習社的統計數字，聯盟預期有 8 成半的補習社將倒閉，95% 的員工面臨失業。

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撰文 : 廖淑瑩

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