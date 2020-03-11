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澳洲各地現瘋狂「搶廁紙潮」 超市需急聘保安維持秩序

行內熱話 17:25 2020/03/11

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新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。除了口罩成為民眾搶購的東西外，連帶的日常生活用品的需求同樣大增，而香港早前出現過「搶廁紙潮」已經傳到澳洲，之前亦有報導過澳洲有報紙貼心地留空數頁讓讀者可作廁紙用，更有民眾更為廁紙在超市內大打出手。有見及此，當地的超市急聘額外的保安人員看守著擺放廁紙的貨架，以免再發生任何搶廁紙的紛爭。

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當地大型連鎖超市 Woolworths 早前因有人為廁紙而大打出手後，超市馬上宣布每名客戶限購兩條廁紙，更特意安排一名保安人員看守著擺放廁紙的貨架，以防再發生顧客因搶廁紙而大打出手的場面。而另一間大型連鎖超市 Coles 則限制每名客戶購買一條廁紙。

不過香港廁紙荒已完結，不少香港商店現有大量廁紙供應。如阿布泰亦要出帖指無人買廁紙，笑言 :「俾條路行吓!」，詳情按此瀏覽

【相關文章】 網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.99/1 個

澳洲各地現瘋狂「搶廁紙潮」 超市需急聘保安維持秩序。商店亦有限購廁紙公告。

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撰文 : 徐慧兒

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