新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。 多間本地企業及團體都設立口罩生產線，其中口罩工廠（Mask Factory）於今天（11 日）下午 5 時開售口罩。至開售前約個多小時，口罩工廠最新公佈，收到「驗證碼」的會員可優先於下午 5 時進入網站購買，而沒有「邀請碼」的只能於 5 時半開始排隊。

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▲ 【官方解答】口罩工廠今日開賣香港製口罩 有驗證碼優先購買

此外，口罩工廠亦補充了更多常見的問題，並作出解答，如下：

Q1：可否自取？如一家人同時購買，可否同時計算運費？

口罩工廠將於 250 間 OK 便利店設自取點，20 個網和 50 個裝的自取運費，分別為 $8 及 $12。送貨上門的服務則由 Pickupp 提供，每盒口罩運費為 $28。所有運費均是「到付」。

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Q2：有關送貨時間

A2：客人選擇購買的時候，可以從產品中選擇每月的上、中、下旬為「初步時間」，口罩工廠亦會有存貨量的計算，先到先得。然後，顧客可以按照指定物流來選擇收貨日期，例如：選擇了在某間 OK 便利店 3 月 20 號收貨，OK 便利店將會在客人的口罩準備好之後發送短訊，確定「最終收貨日期」，客人在指定時間內到達 OK 便利店便可自取貨品。但如果客人過了取貨時間的限期仍未去取貨，就代表你放棄這盒口罩了。如客人選擇送貨上門，Pickup hero 會按照客人選擇的初步時間內發送短訊給客人，只要在指定時間內在家接收就可以了，一樣是運費到付。

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