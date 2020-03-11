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泰國黑心工廠售「二手口罩」 口罩清洗後熨平再包裝

行內熱話 16:32 2020/03/11

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新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。泰國更將口罩實施「國有化」及限制口制數量出口。之不過，近日有泰國媒體爆出一間黑心工廠回收用過的「二手口罩」，之後再請工人將口罩清洗後再用熨斗熨平，經重新包裝後再流出市面售賣，而目前泰國警方已經將涉案人士拘捕。

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據泰國媒體報導，早前發現當地一間回收工廠有回收「二手口罩」，之後要求工人將使用過的口罩清洗後再以熨斗熨平，然後重新包裝，當作全新的口罩放進包裝盒，變成全新口罩流入市面。而在警方接報到場檢查時，工廠負責人更否認有回收「二手口罩」加工後再出售，但警方發現廠內的口罩鐵絲處有明顯被屈曲過的痕跡，認為該批口罩明顯是被人使用過的口罩，於是將工廠負責人拘捕並立即暫定工廠運作。

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據一名工人向警方透露，他們是以「多勞多得」的方法賺錢，只要「翻生」一個口罩便可得 1 泰銖（約 HK$0.25） ，而每個工人平均每日可「翻生」300 至 400 個二手口罩。

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撰文 : 徐慧兒

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