港鐵設口罩生產線生產口罩供員工使用 再引入「雙氧水霧化消毒機械人」消毒車廂

新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。港鐵公司（MTR）今日召開記者會，宣佈因應新冠肺炎疫情，引進自動操作的「雙氧水霧化消毒機械人」，藉以為列車車廂及車站進行更深層的清毒。另外，港鐵同場表示，已引入一部口罩生產機，並且已運抵港鐵，現正研究設置無塵車間，以建設口罩生產線。

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港鐵表示，會引入 20 部「雙氧水霧化消毒機械人」，部署在多個車廠，方便為列車進行消毒清潔。至於口罩機方面，港鐵將會生產可阻隔 PM2.5 微粒的口罩。口罩預計今年下半年投產，預計產量可滿足港鐵員工日常運作需要。

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