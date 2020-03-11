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【疫市營商】肺炎疫情宏廣國際幼稚園結業 連鎖反應校車司機保母恐手停口停

業界頭條 16:10 2020/03/11

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新冠肺炎肆虐，幼稚園、中小學已停課多月，教育局預計最快在 4 月 20 日才分階段復課。多間幼稚園在肺炎疫情下早已傳出退學潮，屯門宏廣國際幼稚園今日宣布因退學人數不斷上升，無法在此財政情況下繼續經營，校董會決定本學年完結後會結束營運。至於與幼稚園相關的校車行業亦因全港學校停課生收入大減，司機、保母也「手停口停」。

校車業盼政府資助業界

全港學校停課，連帶校車行業亦受到影響。學童車協會主席林志平今早在電台節目指，業界 2 月份只收到不多於兩成的車費，有家長甚至要求校車公司退回已繳交的車費。他續指，2 月份停課後已有家長不願意繳交車費，甚至有家長跟公司商討如何辦理退款。他又指，不少司機、保母因停課而要暫停工作，希望政府可以提供資助予業界。

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宏廣國際幼稚園今日向家長發信，指受新冠肺炎疫情影響，今年 2 月起學校學生退學人數不斷上升，學前班退學人數更達 8 成，加上 3 月份學費減半，考慮到來年租金上調，學校無法在此財政情況下繼續經營，故校董會決定，宏廣國際幼雅園、宏廣國際幼兒園將在本學年完結後（即今年 7 月 31 日）結束營運。學校表示，已請教育局協助提供該區學額空缺資料予家長，並承諾會推薦該校學生到其他幼稚園或幼兒園就讀。至於已交留位費的新生家長，需在本月底前填妥及寄回申請退款表予學校，學校會在 4 月底前會聯絡家長回校領取全數退款。

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Photo：宏廣國際幼稚園及幼兒園 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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