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【疫市營商】真正數碼轉型 釋放寶貴資源為公司增值

博客論壇 10:00 2020/03/12

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「數碼轉型」（Digital Transformation）近年已成為商業社會的潮語，在企業顧問、系統集成商、方案供應商間尤為明顯。市場研究機構 IDC 在《Worldwide Digital Transformation Spending Guide》預測，隨著企業整合現有的策略和投資以達至數碼轉型的目標，從 2020 年起至 2023 年，對於數碼轉型的直接投資，將以 17.5% 的年複合增長率（CAGR）增長，最高可達 7.1 萬億美元。

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（1）數位化 （Digitisation）
數位化是數碼轉型的最基本步驟。如果企業的日常業務和運作流程仍然是依賴紙本進行，將難以執行數碼轉型。數位化是指將數碼技術應用於簡化企業內部流程、連結互聯網、隨時隨地存取、自動化以提高生產力及減少人為錯誤。這將會釋放寶貴的人力資源去從事高增值的經濟活動。而最終的目標是增進一間機構。    

例子：使用電子筆（例如於銀行櫃枱辦理交易）或載入預先掃描好的署名圖像簽署電子文件（例如 DOCX 和 PDF 文檔）。這種方法簡化了簽名過程，既毋須打印紙本簽署，又不需要為尋找安全的環境儲存文件紙本而大費周章，更省卻把已署名的文件先掃描成 PDF 格式並以電郵回覆的工夫和時間。

【相關文章】數碼轉型需冒險 徹底改革才成功

 （2） 數碼化 （Digitalisation）

數位化只是數碼轉型的一部分。更重要的是，任何機構應該採用數碼技術來改變其營運模式，以提升客戶體驗和參與度。電子商務是最典型的例子，這種創新的商業模式顛覆了傳統以實體店為主的零售業。共享經濟是另一個好例子，它演繹了數碼化如何擊破傳統，創造出新的商業模式。數碼化的最終目標是幫助機構創造新的收入以提高其整體收益。

例子：使用數碼證書甚或區塊鏈作為智能合約，完全省卻署名過程。

【相關文章】香港中小企應加快投入數碼轉型

（3）人才與文化 （People and Culture）

數碼轉型，跟機構進行其他的變革本著同樣的道理，人才和文化的變革至關重要。任何機構要進行數碼轉型，先要提供土壤令員工得以發展新的思維方式和技能，從而提高機構的核心競爭力。機構可以讓部分員工先行參與變革、作為先驅者，將是好的開始。但要成功達至真正的數碼轉型，機構的每位員工不能只作為旁觀者，必須參與其中。有時，機構可能需要架構重組達到轉型。最終目標是創造有利於變革的可持續的環境。

香港企業已逐步數碼轉型。由生產力局去年公布的《香港企業數碼轉型》調查報告顯示，很多企業認為數碼化是關鍵策略，其中把文件紙本轉為數碼格式處理，是走向數碼轉型的第一步。另外，大部分受訪者期望透過數碼轉型，減省營運成本以及改善企業內部流程，例如僵化的內部批核流程、工作流程缺乏系統化管理、內部數據不互通等。

【相關文章】人才・管治文化 影響企業數碼轉型

那麼，機構應該如何加快數碼轉型呢？《香港企業數碼轉型》調查報告認為，企業可以從管理層制定策略帶領數碼轉型開始，並建立雙向溝通讓員工參與其中、善用坊間資源及早培訓技術人才、開始雲端遷移減輕公司對單一系統的依賴，以及主動檢視網絡保安和備份措施，保障公司的寶貴數據資產。

一言以蔽之，我想和大家分享麻省理工（MIT）斯隆商學院的首席科學家喬治・威斯特文（George Westerman）對於數碼經濟的見解。他說道：「當數碼轉型得以成功實現，它就像毛毛蟲蛻變成拍動翅膀的蝴蝶；若然失敗了，這條毛毛蟲會成為一隻能飛快奔跑的毛毛蟲」。在2020的鼠年，我謹祝貴機構能跑得更快之餘，更能成功蛻變成一隻拍翅高飛的蝴蝶。

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Photo：Bryan Mathers

撰文 : 黎少斌（香港生產力促進局首席數碼總監）

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