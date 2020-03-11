【疫市營商】莎莎預告網站開賣日本製口罩・防護眼鏡

莎莎今日（3 月 11 日）繼續有網購口罩！莎莎在其 Facebook專頁公布，今日下午 1 時會在莎莎網站開賣日本製口罩及防護眼鏡各兩款。口罩售價為港幣 48 元起，有需要購買的朋友可留意。

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莎莎 Facebook 專頁公布，今日（3 月 11 日）下午 1 時會在莎莎網站開賣日本製口罩及防護眼鏡各兩款。口罩方面有 DR.C 日本製銀離子 + 5 濃度 4 層防霧口罩（3 個裝，16 x 9cm），每包售價為港幣 48 元，將發售 800 件，每人限購 2 件。規格方面是 BFE、VFE、PFE 過濾率均達 99%，4 層防護設計阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5 等，並且適合佩戴眼鏡的人士使用。

另一款口罩是 ACE N99 日本製口罩（5 枚裝，9.5cm x 17.5cm），每包售價為港幣 99 元，將發售 750 件，每人限購 1 件。當中宣稱比 N95 規格更高，可阻隔病毒飛沫、細菌、花粉、空氣、放射性污染侵害，而特殊靜電過濾層由 DR. Ronald A.Morse 研發。



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